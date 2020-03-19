Сёмин — о словах Хёведеса: это его мнение, но против тренировок никто не выступал

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова защитника команды Бенедикта Хёведеса, который выразил недовольство тренировками на базе во время карантина из-за коронавируса.



«Тренировочный процесс проходит нормально. Собираемся все на базе, проводим тренировку и все организованно уезжаем по домам.



Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и всё. Продолжать тренировки — абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки после приезда на базу проходят осмотр врачей. Да и в целом игроки находятся только в машине. У нас тоже своеобразный карантин. А вот в стране он ещё не объявлен.



Слова Хёведеса? Это его мнение, я с ним ещё по этому поводу не разговаривал», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Хёведес: чемпионат приостановлен, а тренировки продолжаются. Сумасшествие