Фан-шопы «Спартака» закрылись для посетителей

Пресс-служба «Открытие Арены» сообщила о временном закрытии фирменных магазинов «Спартака» для посетителей.

«Дорогие болельщики! Вместе с матчами Российской Премьер-Лиги в целях безопасности приостанавливается и работа фирменных магазинов «Спартака». С 20 марта по 10 апреля Red-White Store на «Открытие Арене» и на Красной Пресне, 21 будут закрыты для посетителей. Но это не повод откладывать покупки: наш интернет-магазин, где каждый сможет выбрать для себя или в подарок что-то особенное, продолжает работу в обычном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Открытие Арены».

Ранее были прекращены экскурсионные туры по «Открытие Арене». Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса.