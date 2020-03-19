Панюков: в Екатеринбурге спокойно, с голоду пока не пухнем, в магазинах всё есть

Нападающий «Урала» Андрей Панюков поделился мнением о приостановке чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.



«Не вижу плюсов в приостановке РПЛ. Лучше играть, тем более, мы сейчас должны играть в 1/4 финала Кубка, не менее интересного турнира. Не знаю, раздута или нет ситуация с коронавирусом, но люди умирают. Мы судим только исходя из того, что видим и читаем в СМИ. А насколько это всё серьёзно, простые люди, мне кажется, не знают. Только паникуют. Я не сталкивался с отсутствием товаров в магазинах, но наблюдал, как бабушки в магазинах скупают всю крупу и масло. В Екатеринбурге относительно спокойно, с голоду пока не пухнем, на прилавках всё есть. Как борюсь со скукой? Приставки нет, но есть комп. Так что баталии нешуточные дома. Тренировки будут, поэтому тонус поддержим. Надеюсь, трудностей не возникнет», — приводит слова Панюкова Sport24.

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