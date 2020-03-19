Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Билялетдинов: трансфер Смолова в «Вест Хэм» сорвался из-за меня? Это фольклор от Ткаченко

Билялетдинов: трансфер Смолова в «Вест Хэм» сорвался из-за меня? Это фольклор от Ткаченко
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал слова Германа Ткаченко, который заявил, что трансфер форварда Фёдора Смолова в «Вест Хэм Юнайтед» сорвался из-за Динияра.

На встрече со студентами Ткаченко рассказал, как проходили переговоры с англичанами: «Сначала мы получили запрос от клуба. Я связался с тренером Дэвидом Мойесом, и он мне стал говорить, какой плохой футболист Билялетдинов. И у нас был такой диалог: я ему говорил про Смолова, он мне — про Билялетдинова. В итоге мне стало понятно, что Фёдора хотел президент клуба, но не главный тренер. Когда дело дошло до контракта, мне сказали, что «Вест Хэм» интересует не покупка, а только аренда Феди».

«Без понятия, правда ли это. С Мойесом отношения у нас были в порядке, никаких конфликтов не было — обычные рабочие отношения. Даже интересно (что он так сказал. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, что это всё фольклор от Германа. Просто хочет свою некомпетентность на что-то свалить», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Трансфер Смолова в «Вест Хэм» сорвался из-за Билялетдинова? Странная версия агента Фёдора
Динияр нашёл, что ему ответить. Вспоминаем карьеру футболиста в «Эвертоне» и разбираемся в запутанной истории.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020