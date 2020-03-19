Билялетдинов: трансфер Смолова в «Вест Хэм» сорвался из-за меня? Это фольклор от Ткаченко

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал слова Германа Ткаченко, который заявил, что трансфер форварда Фёдора Смолова в «Вест Хэм Юнайтед» сорвался из-за Динияра.
На встрече со студентами Ткаченко рассказал, как проходили переговоры с англичанами: «Сначала мы получили запрос от клуба. Я связался с тренером Дэвидом Мойесом, и он мне стал говорить, какой плохой футболист Билялетдинов. И у нас был такой диалог: я ему говорил про Смолова, он мне — про Билялетдинова. В итоге мне стало понятно, что Фёдора хотел президент клуба, но не главный тренер. Когда дело дошло до контракта, мне сказали, что «Вест Хэм» интересует не покупка, а только аренда Феди».
«Без понятия, правда ли это. С Мойесом отношения у нас были в порядке, никаких конфликтов не было — обычные рабочие отношения. Даже интересно (что он так сказал. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, что это всё фольклор от Германа. Просто хочет свою некомпетентность на что-то свалить», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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