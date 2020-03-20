«Наполи» и «Рома» интересуются форвардом «Торино» Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. В услугах капитана «быков» заинтересованы «Рома» и «Наполи». Об этом сообщает Calciomercato.

В соглашении с игроком прописана сумма отступных в размере € 100 млн, однако этот пункт контракта действителен только для иностранных клубов. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны английского «Эвертона».

Белотти перешёл в «Торино» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 8,4 млн. Контракт форварда с итальянским клубом действителен до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне в составе «Торино» в Серии A Белотти забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. На данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за вспышки коронавируса.