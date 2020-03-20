Ещенко и Мельгарехо сошлись в интернациональном музыкальном баттл-шоу
Московский «Спартак» на своём канале в YouTube опубликовал новый выпуск интернационального музыкального баттл-шоу «Спелись!».
По правилам баттла участники являются носителями разных языков. Они по очереди слушают в наушниках песни на чужом языке и пытаются воспроизвести их так, чтобы оппонент узнал. Побеждает тот, кто отгадал больше песен.
Участниками выпуска стали российский защитник красно-белых Андрей Ещенко и парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
«Спартак», набрав 28 очков в 22 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 8 очков и находясь в 5 очках от зоны стыковых матчей.
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Все продолжают верить, что чемпионат будет доигран.
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