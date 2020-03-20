Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ещенко и Мельгарехо сошлись в интернациональном музыкальном баттл-шоу

Ещенко и Мельгарехо сошлись в интернациональном музыкальном баттл-шоу
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём канале в YouTube опубликовал новый выпуск интернационального музыкального баттл-шоу «Спелись!».

По правилам баттла участники являются носителями разных языков. Они по очереди слушают в наушниках песни на чужом языке и пытаются воспроизвести их так, чтобы оппонент узнал. Побеждает тот, кто отгадал больше песен.

Участниками выпуска стали российский защитник красно-белых Андрей Ещенко и парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

«Спартак», набрав 28 очков в 22 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 8 очков и находясь в 5 очках от зоны стыковых матчей.

«Каникулы будут, когда коронавирус победим». Что будут делать клубы РПЛ до 10 апреля
Все продолжают верить, что чемпионат будет доигран.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020