Ещенко и Мельгарехо сошлись в интернациональном музыкальном баттл-шоу

Московский «Спартак» на своём канале в YouTube опубликовал новый выпуск интернационального музыкального баттл-шоу «Спелись!».



По правилам баттла участники являются носителями разных языков. Они по очереди слушают в наушниках песни на чужом языке и пытаются воспроизвести их так, чтобы оппонент узнал. Побеждает тот, кто отгадал больше песен.



Участниками выпуска стали российский защитник красно-белых Андрей Ещенко и парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

«Спартак», набрав 28 очков в 22 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 8 очков и находясь в 5 очках от зоны стыковых матчей.