Все продолжают верить, что чемпионат будет доигран.

«Каникулы будут, когда коронавирус победим». Что будут делать клубы РПЛ до 10 апреля

17 марта было объявлено, что первенство РПЛ приостановлено до 10 апреля. Как быть в этой ситуации, клубы решают самостоятельно – принудительно на карантин никого отправлять не стали. Но большинство команд всё же решило на время прервать тренировки.

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— Раньше всех из карантина выйдут «Крылья Советов»: их мини-отдых продлится всего до 21 марта.



— До 22 марта приостановил тренировки «Зенит».

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— До 23-го числа на отдых ушли «Динамо», «Урал», «Оренбург» и «Рубин».



— «Тамбов» и «Спартак» приступят к тренировкам 25 марта. А пока будет перерыв, москвичи могут сыграть товарищеский матч в виртуальный футбол против польского клуба «Стомил», президентом которого сейчас является Войцех Ковалевски. Леонид Федун не против такого мероприятия: «Пускай ребята играют».



— ЦСКА и «Арсенал» не будут тренироваться до 1 апреля.

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— Дольше всех без занятий просидит «Уфа» — их возвращение намечено на 2 апреля. «Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея чёткого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции, как поддержать её в паузе, даны строгие», — объяснил решение Вадим Евсеев.

— На карантин решили не уходить пять клубов: на своих базах будут продолжать работать «Локомотив», «Ростов», «Сочи», «Краснодар» и «Ахмат». «Краснодар» собирается тренироваться дважды в день, «Локо» — проводить занятия в «щадящем режиме» (без интенсива). «Каникулы будут, когда чемпионат закончим и коронавирус победим», — сказал Юрий Семин.

А как же контракты? Летом топ-клубы столкнутся с серьёзной проблемой Готового решения нет даже у ФИФА.

У «Ахмата» в воскресенье запланирована двусторонка, потом два дня выходных и снова тренировки. «Продолжим работу в недельном цикле — пять дней тренируемся, на шестой играем либо с молодёжной командой, либо двусторонку, потом день выходной. В таком режиме поработаем до 10 апреля, после чего будем строить дальнейшие планы», — сказал Игорь Шалимов.