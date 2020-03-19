«Каникулы будут, когда коронавирус победим». Что будут делать клубы РПЛ до 10 апреля

17 марта было объявлено, что первенство РПЛ приостановлено до 10 апреля. Как быть в этой ситуации, клубы решают самостоятельно – принудительно на карантин никого отправлять не стали. Но большинство команд всё же решило на время прервать тренировки.
— Раньше всех из карантина выйдут «Крылья Советов»: их мини-отдых продлится всего до 21 марта.
— До 22 марта приостановил тренировки «Зенит».
— До 23-го числа на отдых ушли «Динамо», «Урал», «Оренбург» и «Рубин».
— «Тамбов» и «Спартак» приступят к тренировкам 25 марта. А пока будет перерыв, москвичи могут сыграть товарищеский матч в виртуальный футбол против польского клуба «Стомил», президентом которого сейчас является Войцех Ковалевски. Леонид Федун не против такого мероприятия: «Пускай ребята играют».
— ЦСКА и «Арсенал» не будут тренироваться до 1 апреля.
— Дольше всех без занятий просидит «Уфа» — их возвращение намечено на 2 апреля. «Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея чёткого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции, как поддержать её в паузе, даны строгие», — объяснил решение Вадим Евсеев.
— На карантин решили не уходить пять клубов: на своих базах будут продолжать работать «Локомотив», «Ростов», «Сочи», «Краснодар» и «Ахмат». «Краснодар» собирается тренироваться дважды в день, «Локо» — проводить занятия в «щадящем режиме» (без интенсива). «Каникулы будут, когда чемпионат закончим и коронавирус победим», — сказал Юрий Семин.
У «Ахмата» в воскресенье запланирована двусторонка, потом два дня выходных и снова тренировки. «Продолжим работу в недельном цикле — пять дней тренируемся, на шестой играем либо с молодёжной командой, либо двусторонку, потом день выходной. В таком режиме поработаем до 10 апреля, после чего будем строить дальнейшие планы», — сказал Игорь Шалимов.
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