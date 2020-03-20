«Реал» решил не увольнять Зидана вне зависимости от итогов сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжит работу с командой в следующем сезоне, сообщает AS.
По информации издания, из-за остановки нынешней кампании, связанной с пандемией коронавируса, руководство «сливочных» было вынуждено начать строить планы на будущее. В итоге было принято решение сохранить Зидана на должности наставника коллектива вне зависимости от результатов в этом сезоне.
Отмечается, что до пандемии и переноса матчей положение французского специалиста не было столь уверенным. «Реал» был готов гарантировать ему сохранение поста в случае победы в чемпионате Испании, однако при отсутствии трофеев планировал обратиться к другим тренерам и рассматривал в качестве главного кандидата экс-рулевого «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
После 27 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на 2 очка. В Лиге чемпионов «сливочные» на своём поле уступили «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала.
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