Терри выполнил популярный челлендж и попал рулоном туалетной бумаги в кубок Лиги чемпионов

Бывший защитник «Челси», тренер «Астон Виллы» Джон Терри принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома». Терри опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором под гимн Лиги чемпионов он попадает рулоном туалетной бумаги в трофей европейского турнира.
«Хотел надеть форму, но не смог найти щитки», – написал Терри.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулоном туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, такие как аргентинец Лионель Месси, защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди и другие.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
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