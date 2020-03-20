Немецкий вирусолог: с футболом в 2020 году можно попрощаться

Профессор Йонас Шмидт-Шаназит, вирусолог из Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта в Гамбурге, поделился мнением о сроках возвращения массовых спортивных мероприятий на фоне пандемии коронавируса.



«Профессиональный футбол в этом году? Можете с ним попрощаться. Нереалистично предполагать, что этот сезон можно завершить. Вы видите, какова ситуация в Европе и с чем ещё предстоит столкнуться. Даже если вирус не ударит по нам сильно, это не будет значить, что матчи можно снова проводить. Потому что, разумеется, возобновление сезона в таком случае значительно усугубит ситуацию. Это значит, что мы говорим о сроках не раньше следующего года.



Даже проведение матчей без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол. Сейчас полно вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся только в самом конце», — приводит слова ndr.de.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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