Классон: в Краснодаре люди скупают туалетную бумагу, но паники из-за коронавируса нет

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался о ситуации с эпидемией коронавируса в России.
«Если моё восстановление после травмы будет продолжаться по графику и чемпионат не возобновят слишком рано, надеюсь быть готовым к матчам после паузы. Как на Россию влияет эпидемия коронавируса? Ситуация с коронавирусом в Краснодаре — паники нет, пока что нет карантина, ничего не закрывается. Можно выходить на улицу, жить нормальной жизнью. В магазинах люди скупают туалетную бумагу и дезинфицирующие средства для рук, но не более того», — цитирует Классона SVT Sport.
Ранее форвард «Краснодара» Ари дал интервью бразильскому радио Jovem Pan. На сайте радиостанции опубликовали его цитату, в которой говорилось, что российские власти не разглашают сведения о реальном числе заражённых коронавирусом. Позднее он заявил «Чемпионату», что бразильские СМИ исказили его слова.
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