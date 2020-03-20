«Спартак» и «Динамо» поздравили Алексея Прудникова с 60-летием

Московские футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» поздравили бывшего голкипера Алексея Прудникова с 60-м днём рождения.
«Сегодня отмечает 60-летие олимпийский чемпион Сеула, воспитанник спартаковской школы Алексей Прудников. Он защищал ворота нашей команды в чемпионских сезонах 1979 и 1989 годов. Всего голкипер провёл за красно-белых 25 матчей. Желаем Алексею Павловичу здоровья и благополучия!» — говорится в сообщении «Спартака» на сайте клуба.
«Сегодня 60-летний юбилей отмечает заслуженный ветеран «Динамо» Алексей Прудников. Алексей Павлович пришёл в наш клуб в 1983 году и сразу же застолбил за собой место в воротах нашей команды. За пять лет в составе бело-голубых в послужном списке Прудникова набралось свыше 150 матчей. Алексей Павлович — чемпион Олимпийских игр (1988), чемпион Европы среди молодёжных сборных (1980) и обладатель Кубка СССР (1984).
Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив «Динамо» от всей души поздравляют Алексея Павловича с праздником. Мы желаем юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, побольше жизненной энергии, благополучия и успехов в любых начинаниях», — говорится в сообщении «Динамо» на сайте клуба.
«Чемпионат» присоединяется к поздравлениям и желает Алексею Павловичу здоровья и долголетия!
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