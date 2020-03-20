УЕФА сообщил, что решение о названии предстоящего чемпионата Европы ещё не принято

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в «Твиттере» сообщил, что окончательное решение о названии чемпионата Европы — 2020 ещё не принято.

Ранее УЕФА опубликовал пост, в котором было сказано, что Евро-2020 сохранит прежнее название несмотря на перенос турнира на лето 2021 года.

«Приносим извинения за допущенную ошибку. Ещё не было принято никакого решения относительно названия перенесённого Евро, который состоится в 2021 году. Предыдущий твит был отправлен по ошибке», — говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, Евро-2020 был перенесён из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончались 11 147 человек.