УЕФА сообщил, что решение о названии предстоящего чемпионата Европы ещё не принято

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в «Твиттере» сообщил, что окончательное решение о названии чемпионата Европы — 2020 ещё не принято.
Ранее УЕФА опубликовал пост, в котором было сказано, что Евро-2020 сохранит прежнее название несмотря на перенос турнира на лето 2021 года.
«Приносим извинения за допущенную ошибку. Ещё не было принято никакого решения относительно названия перенесённого Евро, который состоится в 2021 году. Предыдущий твит был отправлен по ошибке», — говорится в сообщении УЕФА.
Напомним, Евро-2020 был перенесён из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончались 11 147 человек.
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