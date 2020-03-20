Форвард «Вест Бромвича» Остин заразился коронавирусом. Его температура поднималась до 39,7

Тест нападающего «Вест Бромвича» Чарльза Остина на коронавирус дал положительный результат, сообщает The Sun.



30-летний футболист считает, что заразился на фестивале гонок в Челтнеме на прошлой неделе. Остин не видел свою жену и троих детей с вечера прошлой субботы, так как находился в изоляции в одном доме с семьёй. Форвард рассказал, что температура у него поднималась до 39,7 градуса и он сильно потел.

«Мне казалось, что кто-то вылил на меня ведро воды, я был весь мокрый», — рассказал Остин. Сейчас футболист уже чувствует себя намного лучше.

Большинство европейских чемпионатов, среди которых пять ведущих лиг, приостановлено в связи с пандемией коронавируса. По данным на 20 марта, известно о 23 футболистах, кроме Остина, заразившихся этой инфекцией.