Президент «Лиона» назвал два способа завершения Лиги 1. В любом из них клуб попадёт в ЛЧ

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс предложил варианты завершения сезона французской Лиги 1, сообщает L'Equipe.
Оляс считает, что сезон-2019/2020 доигрывать не нужно, а распределить места в таблице следует по среднему месту — за последние три или пять лет. Как в первом, так и во втором случае, первые три позиции в таблице одинаковые: лидирует «ПСЖ», на втором месте — «Лион», на третьем располагается «Марсель». Однако руководство лиги собирается доиграть чемпионат Франции.
После 28 туров «Лион» занимает 7-е место в Лиге 1, отставая от зоны еврокубков на 9 очков. Чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за коронавируса в пятницу, 13 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 11 тысяч человек, выздоровело около 90 тысяч.
- 20 марта 2020
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