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Глеб рассказал, как отказался от предложения ЦСКА с зарплатой € 2,5 млн в год

Глеб рассказал, как отказался от предложения ЦСКА с зарплатой € 2,5 млн в год
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал об отношении к деньгам и о том, как он отказался от предложения московского ЦСКА, несмотря на очень выгодные финансовые условия.

«Для меня деньги — это независимость. Финансовые условия в карьере футболиста очень важны. Почему выбрал «Штутгарт» с зарплатой € 28 тыс. в год, когда ЦСКА предлагал € 2,5 млн «чистыми»? Видишь, что делает мечта с человеком? Если бы это было на полгода раньше, не задумываясь, наверное, ушёл бы в ЦСКА.

Я с детства мечтал заиграть. Сам себе внушал, что добьюсь и сделаю это. Это была мечта всего моего детства. Я очень долго думал над тем предложением. Брат говорил, что мне тренер начинает доверять, что я становлюсь основным футболистом. Это перевесило, хотя выбор был тяжёлым», — сказал Глеб в интервью каналу «Вацко Live» в YouTube.

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