Левандовски: Роналду предлагал перейти в «Реал»

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски подтвердил, что Криштиану Роналду в период выступления в составе мадридского «Реала». выражал желание видеть поляка в испанском клубе.
«Звал ли меня Роналду в „Реал“? Да. Вообще, можно перейти в другой топ-клуб, не из Германии. Из Германии или какой-то другой страны. Но это никогда не было для меня чем-то особенно важным. Где бы я не играл, я всегда был способен достичь максимального уровня», — приводит слова Левандовски SportBild.
Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» летом 2014 года. В составе мюнхенского клуба поляк пять раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Кубок страны. В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски провёл за «Баварию» 23 матча и забил 25 мячей.
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