Сезон АПЛ может быть доигран при пустых трибунах

Руководство английской Премьер-лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей чемпионата-2019/2020 при закрытых дверях, сообщает The Independent.

В данный момент сезон в АПЛ, как и в подавляющем большинстве других спортивных лиг мира, остановлен из-за пандемии коронавируса. Примерная дата возобновления — 30 апреля. Руководство лиги понимает, что матчи без зрителей нежелательны, но не отбрасывает этот вариант окончательно.

Во-первых, если сезон не будет доигран, АПЛ будет должна выплатить телекомпаниям-трансляторам матчей € 824 млн. Во-вторых, по мнению руководства АПЛ, возобновление тур