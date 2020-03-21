Сезон АПЛ может быть доигран при пустых трибунах

Руководство Английской Премьер-лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей чемпионата-2019/2020 при закрытых дверях, сообщает The Independent.
В данный момент сезон в АПЛ, как и в подавляющем большинстве других спортивных лиг мира, остановлен из-за пандемии коронавируса. Примерная дата возобновления — 30 апреля. Руководство лиги понимает, что матчи без зрителей нежелательны, но не отбрасывает этот вариант окончательно.
Во-первых, если сезон не будет доигран, АПЛ будет должна выплатить телекомпаниям-трансляторам матчей € 824 млн. Во-вторых, по мнению руководства АПЛ, возобновление турнира, пусть и без зрителей, придаст бодрости болельщикам по время эпидемии коронавируса. Третий фактор — возможные проблемы клубов из-за необходимости платить игрокам зарплаты. При этом существует мнение, что розыгрыш не будет возобновлён до начала июня.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9,7 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
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