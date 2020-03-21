Кавани вернулся в Уругвай, чтобы помочь родному городу в борьбе с коронавирусом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани вернулся в Уругвай, чтобы помочь родному городу в борьбе с эпидемией коронавируса.

«Мы надеемся, что всё уладится, всё вернётся к порядку. Я постараюсь помочь в Сальто, если это необходимо», — приводит слова Кавани Get French Football News

Сообщается, что несколько дней игрок провёл в Париже на карантине, но получил разрешение от «ПСЖ» вернуться домой, при условии, что он продолжит принимать максимальные меры предосторожности.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 270 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 11 тыс. смертей.