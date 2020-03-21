Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 21 марта

Большинство европейских чемпионатов, среди которых пять ведущих лиг, приостановлено из-за пандемии коронавируса. В настоящее время известно о 28 футболистах, заражённых инфекцией.
Италия
Даниэле Ругани, Блёз Матюиди (оба – «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все – «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски (все – «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»).
Испания
Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала (все – «Валенсия»), У Лэй, Леандро Кабрера (оба — «Эспаньол»), Жонатас («Эльче»), Йелко Алфая («Бергантиньос»).
Германия
Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн 07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба – «Ганновер-96»).
Англия
Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все — «Портсмут»).
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