Кокорин показал подаренные кроссовки. Они стоят от 1,2 до 2,8 млн рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» показал подарки, полученные на день рождения. 19 марта форварду исполнилось 29 лет.

На фото Кокорин стоит в кроссовках лимитированной серии Nike MAG Back to the Future. «Их было трудно найти», — написал в комментариях друг футболиста Карен Григорян. «Спасибо», — ответил ему Кокорин.

Nike MAG Back to the Future — лимитированная серия, которая была выпущена американской компанией в 2011 году тиражом 1500 экземпляров и посвящена второй части легендарной голливудской франшизы «Назад в будущее». Это точная копия кроссовок, которые носил главный герой фильма Марти Макфлай. В 2016 году компания повторно запустила Nike MAG Back to the Future в продажу в количестве 89 пар.

На сайте Stockx стоимость таких кроссовок варьирует от $ 15 тыс. (1,2 млн рублей) за экземпляр 2011 года выпуска до $ 35 тыс. и выше (2,8 млн рублей) за экземпляр 2016 года выпуска.