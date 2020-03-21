Малком: возможно, смогу вернуться в «Барселону», был бы этому рад

Нападающий «Зенита» Малком не исключил возвращения в «Барселону» в будущем.
«Я очень хорошо ладил с Вальверде, он хороший тренер и хороший человек. Он никогда не объяснял, почему игрок не выходил на поле, но меня это не беспокоило, потому что мы профессионалы, здесь так принято. Я никогда не переставал работать на тренировках, и когда он давал мне игровое время, я хорошо играл и помогал команде.
Никогда не знаешь, что будет дальше. Возможно, я смогу вернуться в «Барселону», был бы этому рад. Но сейчас мои мысли с «Зенитом». Когда поступило предложение от «Зенита», я согласился не раздумывая, потому что команда играет в еврокубках. Хочу выиграть с «Зенитом» все титулы», — цитирует Малкома La Vanguardia.
Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. В матче 5-го тура чемпионата России с московским «Динамо» бразилец получил травму бедра и смог снова выйти на поле только в марте.
- 21 марта 2020
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