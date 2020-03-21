Дуглас Коста покинул Италию до окончания карантина

Защитник «Ювентуса» Дуглас Коста стал последним игроком «Ювентуса», покинувшим Италию до окончания 14-дневного карантина, связанного с эпидемией коронавируса.
Источники утверждают, что Дуглас Коста получил разрешение от клуба вернуться в Бразилию, сообщает Football Italia.
Ранее нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин решил не соблюдать карантин, когда ему разрешили вылететь в Аргентину. Италию покинули также полузащитники туринцев Миралем Пьянич и Сами Хедира.
12 марта «Ювентус» сообщил, что сотрудники клуба ушли на карантин после заражения коронавирусом защитника Даниеле Ругани. О положительном результате теста на коронавирус сообщил также форвард Пауло Дибала.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось около 12 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 94 тыс.
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