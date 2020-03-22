Жена Луиса Адриано: нас закрыли на карантин. В общем, медовый месяц начался
Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала о введении карантина в Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекцией (COVID-19).
«Нас закрыли на карантин на месяц, возможно, и на дольше. С понедельника в Бразилии работают только продуктовые магазины и аптеки. Покидать дом нельзя. Если только закончилась еда в холодильнике. В общем, наш медовый месяц начался», — написала Екатерина на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, с 2017 по 2019 год Адриано выступал за московский «Спартак». Ранее форвард защищал цвета «Милана», донецкого «Шахтёра» и «Интернасьонала».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 12 950 человек.
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