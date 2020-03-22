Сусо – о периоде карьеры в «Милане»: нельзя создать что-то солидное, меняя всё каждый год

26-летний полузащитник «Севильи» Сусо, арендованный в зимнее трансферное окно у «Милана», рассказал о желании остаться в испанском клубе на постоянной основе, а также прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
«Я надеюсь сыграть в Лиге чемпионов с «Севильей» и выиграть что-нибудь. Я мог бы остаться здесь, и я надеюсь, что это произойдёт. В своё время в Милане у меня было три различных президента, разные тренеры и десятки товарищей по команде. Вы не можете создать что-то солидное, когда все меняется каждый год.
Коронавирус? Никто не ожидал, что это может оказать такое влияние. Семья защитника «Милана» Матео Мусаккио уехала в Испанию за неделю до запрета выезда, поэтому теперь он один остался в Италии», — приводит слова Сусо Football Italia со ссылкой на испанское издание AS.
За «Севилью» Сусо принял участие в 8 матчах во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.
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