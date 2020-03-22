Полузащитник «Спартака» Тимофеев: продуктами пока не запасался, хотя товаров стало меньше

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», Артём Тимофеев рассказал о своей жизни во время пандемии коронавируса.

«Я сейчас в Москве, за границу выезжать нельзя, поэтому нахожусь дома. Особо дефицита товаров не замечаю, но вроде меньше стало товаров. То, что надо, берем, а такого, что нечего купить – нет. Пока не запасался продуктами, надеюсь, до этого не дойдет и все наладится как в мире, так и в стране.



Двоякое ощущение от коронавируса, но в любом случае нужно предостерегаться и выполнять то, что говорят врачи. Поэтому сидим дома, моем руки и меньше куда-то выходим.



Что касается походов в кино и других развлечений, то нам никто не запрещал это. Но сами стараемся меньше находиться в местах скопления людей. Пока эти походы на паузе. Последнее время я завязал с компьютерами, вообще ни во что не играю, только фильмы и сериалы. Последнее – «Мир Дикого запада». Закончил второй сезон, вот третий вышел. Из книг пока ничего не читал, пока на фильмах и сериалах двигаюсь. У нас скоро уже сборы, в Самару – и на тренировки. Тест на коронавирус мы не сдавали, может, как придем – сдадим», – рассказал игрок в интервью Sport24.