Полузащитник «Спартака» Тимофеев: продуктами пока не запасался, хотя товаров стало меньше

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», Артём Тимофеев рассказал о своей жизни во время пандемии коронавируса.
«Я сейчас в Москве, за границу выезжать нельзя, поэтому нахожусь дома. Особо дефицита товаров не замечаю, но вроде меньше стало товаров. То, что надо, берем, а такого, что нечего купить – нет. Пока не запасался продуктами, надеюсь, до этого не дойдет и все наладится как в мире, так и в стране.
Двоякое ощущение от коронавируса, но в любом случае нужно предостерегаться и выполнять то, что говорят врачи. Поэтому сидим дома, моем руки и меньше куда-то выходим.
Что касается походов в кино и других развлечений, то нам никто не запрещал это. Но сами стараемся меньше находиться в местах скопления людей. Пока эти походы на паузе. Последнее время я завязал с компьютерами, вообще ни во что не играю, только фильмы и сериалы. Последнее – «Мир Дикого запада». Закончил второй сезон, вот третий вышел. Из книг пока ничего не читал, пока на фильмах и сериалах двигаюсь. У нас скоро уже сборы, в Самару – и на тренировки. Тест на коронавирус мы не сдавали, может, как придем – сдадим», – рассказал игрок в интервью Sport24.
- 22 марта 2020
-
05:27
-
05:06
-
04:45
-
04:25
-
04:10
-
03:44
-
03:42
-
03:10
-
02:43
-
02:21
-
01:41
-
01:28
-
00:58
-
00:57
-
00:44
-
00:36
-
00:18
-
00:01
- 21 марта 2020
-
23:56
-
23:43
-
23:40
-
23:26
-
23:23
-
22:58
-
22:45
-
22:44
-
22:24
-
22:14
-
22:11
-
21:49
-
21:41
-
21:28
-
21:13
-
21:11
-
21:02