Черышев показал, как тренируется в Испании в условиях карантина

Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев показал, как проходят его тренировки во время карантина, введённого в Испании из-за эпидемии коронавируса.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Ранее Черышеву, нападающему «Сельты» Фёдору Смолову и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин. В «Валенсии» коронавирус диагностировали у троих футболистов: Эльякима Мангалы, Эсекьеля Гарая и Хосе Луиса Гайи. Режим ЧС был введён в Испании 14 марта.
На данный момент большинство футбольных первенств приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.
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