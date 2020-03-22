Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фердинанд: ван Дейк или Видич? Выберу Видича, но ван Дейк сейчас — лучший защитник мира

Фердинанд: ван Дейк или Видич? Выберу Видича, но ван Дейк сейчас — лучший защитник мира
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил игру своего бывшего одноклубника Ниманьи Видича и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Ван Дейк или Видич? Хороший вопрос! Я должен выбрать Видича, потому что он был моим партнёром по команде. Он прикрывал мою спину, вот и всё. Не поймите меня неправильно, мне нравится ван Дейк. мне нравится его игра. Ван Дейк — лучший защитник мира на данный момент, это точно. Я бы хотел посмотреть на его игру в наше время. Это было бы интересно. В любом случае, ван Дейк — игрок высочайшего класса», — приводит слова Фердинанда Metro.

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020