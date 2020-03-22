Фердинанд: ван Дейк или Видич? Выберу Видича, но ван Дейк сейчас — лучший защитник мира

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил игру своего бывшего одноклубника Ниманьи Видича и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.



«Ван Дейк или Видич? Хороший вопрос! Я должен выбрать Видича, потому что он был моим партнёром по команде. Он прикрывал мою спину, вот и всё. Не поймите меня неправильно, мне нравится ван Дейк. мне нравится его игра. Ван Дейк — лучший защитник мира на данный момент, это точно. Я бы хотел посмотреть на его игру в наше время. Это было бы интересно. В любом случае, ван Дейк — игрок высочайшего класса», — приводит слова Фердинанда Metro.



В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.