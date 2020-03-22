Болельщики «Енисея» и «Торпедо» провели товарищеский матч в Красноярске
Болельщики красноярского «Енисея» и московского «Торпедо» провели товарищеский матч, сообщает телеграм-канал Ofnews.
Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске, где сегодня, 22 марта, должен был состояться матч 28-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» — «Торпедо», однако все матчи турнира были перенесены из-за пандемии коронавируса. Товарищеская встреча болельщиков завершилась вничью со счётом 2:2.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. В России на 22 марта зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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