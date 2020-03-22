Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» продлит контракты с Буффоном, Кьеллини и Матюиди

«Ювентус» продлит контракты с Буффоном, Кьеллини и Матюиди
Футбол / Италия 0

«Ювентус» подпишет новые соглашения с Джанлуиджи Буффоном, Джорджо Кьеллини и Блезом Матюиди. Об этом сообщает Goal.com, ссылаясь на Corriere di Torino.

Действующие соглашения игроков рассчитаны до 30 июня 2020 года. По данным источника, контракты будут продлены до лета 2021 года.

35-летний капитан «Старой синьоры» Кьеллини пропустил большую часть сезона-19/20 из-за разрыва крестообразных связок. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Ювентуса» всего 3 матча и забил 1 гол.

Буффон, которому в конце января исполнилось 42 года, в нынешнем сезоне провёл на поле 11 матчей, пропустил 9 голов и трижды отстоял «на ноль».

32-летний полузащитник «Ювентуса» Матюиди вышел на поле в 24 матчах и отметился двумя голевыми передачами. Недавно у игрока диагностировали коронавирус.

Матюиди заразился коронавирусом
Буффон рассказал, что до 7 лет болел за «Ювентус», а потом начал поддерживать «Интер»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020