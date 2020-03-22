«Ювентус» продлит контракты с Буффоном, Кьеллини и Матюиди

«Ювентус» подпишет новые соглашения с Джанлуиджи Буффоном, Джорджо Кьеллини и Блезом Матюиди. Об этом сообщает Goal.com, ссылаясь на Corriere di Torino.

Действующие соглашения игроков рассчитаны до 30 июня 2020 года. По данным источника, контракты будут продлены до лета 2021 года.

35-летний капитан «Старой синьоры» Кьеллини пропустил большую часть сезона-19/20 из-за разрыва крестообразных связок. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Ювентуса» всего 3 матча и забил 1 гол.

Буффон, которому в конце января исполнилось 42 года, в нынешнем сезоне провёл на поле 11 матчей, пропустил 9 голов и трижды отстоял «на ноль».

32-летний полузащитник «Ювентуса» Матюиди вышел на поле в 24 матчах и отметился двумя голевыми передачами. Недавно у игрока диагностировали коронавирус.

Матюиди заразился коронавирусом