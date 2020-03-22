Хавбек «Спартака» Тиль призвал всех оставаться дома из-за пандемии коронавируса

Голландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль опубликовал новое фото на своей странице в «Инстаграме». Хавбек признал не нарушать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.
«Оставайтесь дома, берегите себя», — написал Тиль в социальной сети.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. В России на 22 марта зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, из-за пандемии коронавируса помимо Российской Премьер-Лиги были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Было объявлено о переносе чемпионата Европы — 2020 на лето 2021 года.
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