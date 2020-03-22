«Славия» в меньшинстве уступила «Слуцку». В матче было назначено 5 пенальти

В матче 1-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» принимал «Славию-Мозырь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1, однако лишь один мяч из четырёх был забит с игры. Арбитр встречи Сергей Чистов назначил пять 11-метровых ударов, два из которых игрокам не удалось реализовать.

На 30-й минуте матча был назначен первый пенальти — счёт открыл полузащитник гостей Андрей Чухлей. В конце первого тайма первый 11-метровый удар в ворота «Славии» реализовал полузащитник Сослан Такулов. Позже Такулову не удалось оформить дубль и забить третий в матче пенальти. На 70-й минуте встречи гости остались в меньшинстве. Четвёртый 11-метровый был назначен на 73-й минуте. Нападающий «Слуцка» Артём Сердюк не сумел отправить мяч в ворота, однако при добивании мяч всё же попал в сетку. На 80-й минуте арбитр указал на точку в пятый раз, и Сердюк оформил дубль.