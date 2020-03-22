Роналду прошёл тест на коронавирус

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прошёл тестирование на наличие в организме коронавируса, сообщает A Bola.

По данным источника, тест показал отрицательный результат.

Напомним, сейчас Роналду находится на карантине на своей вилле на острове Мадейра, так как трое футболистов «Ювентуса» заразились коронавирусом. Положительный результат показали результаты тестов Даниэля Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и отдал три голевые передачи.