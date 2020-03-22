Черчесов: я уже 5-7 лет слышу, что Жирков заканчивает, а он играет и забивает

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах возрастных игроков на чемпионате Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год.

«Кто как будет выступать, тот и будет играть в сборной, несмотря на возраст. Гильерме 35 будет, что для вратаря не проблема. Я сам играл до 40 и к себе в паспорт не заглядывал. Почему должен заглядывать к другим?

По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет в сборной и забил решающий в Шотландии. Почему мы должны сами искусственно что-то делать? Если бы сегодня был игрок, превосходящий Жиркова, Юра бы уже не играл (в сборной). Он даёт команде как спортсмен и человек определённые плюсы. Почему мы должны отказываться от человека, который предан сборной?" — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».