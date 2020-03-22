Бывший форвард сборной Нигерии погиб в автокатастрофе

Бывший нападающий сборной Нигерии Ифеаньи Джордж погиб в автокатастрофе, сообщает ВВС.

По данным источника, автомобиль Infiniti с футболистом за рулём врезался в грузовик. В машине находились ещё два пассажира, которые тоже погибли. Одним из них был партнёр Джорджа по клубу «Энугу Рейнджерс» Эммануэл Огбу. Они ехали домой в Лагос из Энугу, так как чемпионат Нигерии был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы оплакиваем их внезапную кончину. Мы в шоке от того, что мы говорим об Ифеаньи и Эммануэле в прошедшем времени», — говорится в заявлении клуба.

26-летний Джордж являлся воспитанником «Эньимбы». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Нигерии, в которых он стал автором пяти забитых мячей. В 2017 году он провёл два матча за национальную команду Нигерии.