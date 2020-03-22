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Черчесов: не стал менять логотип и название турнира Евро-2020

Черчесов: не стал менять логотип и название турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о названии Евро-2020, который перенесён на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я бы не стал менять логотип и название турнира: красиво выглядит, поэтому пускай остаётся прежним. Если поменяют название на Евро-2021, то это уже будет не юбилейный турнир: пройдёт 61 год вместо 60. Вчера читал, что по этому вопросу пока нет решения. Согласитесь, если что-то менять, то это деньги. Поэтому можно оставить всё так, как и было. Такое ведь тоже произойдёт впервые в истории — Евро-2020 сыграем в 2021 году», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.

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