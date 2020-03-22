Кокорин призвал оставаться дома, почеканив рулон туалетной бумаги
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин присоединился к популярному челленджу «Оставайся дома», призывающему людей не выходить на улицу во время пандемии коронавирусной инфекции.
29-летний футболист опубликовал видео, на котором почеканил рулон туалетной бумаги.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешней кампании Кокорин забил 3 мяча и отдал 2 результативные передач в 4 матчах Российской Премьер-Лиги.
Напомним, Александр перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды 17 февраля. Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 14 366 человек.
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
«Нужно быть в тренде». Заболотный почеканил рулон туалетной бумаги
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