Кокорин призвал оставаться дома, почеканив рулон туалетной бумаги

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин присоединился к популярному челленджу «Оставайся дома», призывающему людей не выходить на улицу во время пандемии коронавирусной инфекции.

29-летний футболист опубликовал видео, на котором почеканил рулон туалетной бумаги.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешней кампании Кокорин забил 3 мяча и отдал 2 результативные передач в 4 матчах Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Александр перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды 17 февраля. Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 14 366 человек.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020