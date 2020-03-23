«Динамо» будет проводить онлайн-тренировки для футболистов клуба

Футболисты основного и молодёжного составов московского «Динамо» из-за пандемии коронавируса продолжат находится на домашнем карантине как минимум до 1 апреля, сообщает пресс-служба бело-голубых на сайте клуба.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством «Динамо» совместно с тренерским и медицинским штабами клуба было принято решение о продлении домашнего карантина игроков основного и молодёжного составов минимум до 1 апреля.

Со следующей недели тренером по физической подготовке Хосе Пастором Верчили будут проводиться онлайн видео-тренировки для футболистов», — говорится в сообщении бело-голубых.

«Динамо», набрав 30 очков в 22 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.