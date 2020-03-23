Ракитич — о коронавирусе: обязательный карантин — лучшее, что можно сделать

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, как относится к карантину из-за пандемии коронавируса.

«Мне повезло, что у меня дома есть спортзал и девушка, которая любит тренироваться. Это меня мотивирует. В большинстве случаев я пользуюсь возможностью тренироваться утром и ночью. Не думаю, что когда-нибудь так часто бывал в зале. Принятые меры не стали неожиданностью. Когда мы путешествовали в Неаполь, об этом много говорили в Италии, и наш врач сказал, что это произойдёт и в Испании. Теперь этот обязательный карантин — лучшее, что можно сделать. Мне это не нравится, потому что я люблю гулять на улице, но это необходимо и важно», — приводит слова Ракитича A Bola.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.