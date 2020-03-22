30 инфицированных футболистов. Почти половина – из Италии

Мы собрали в одной статье футболистов, у которых коронавирус – подтвержденный диагноз.

Англия (5)

Полузащитник «Челси» Хадсон-Одои первым в АПЛ заболел коронавирусом среди футболистов. Об этом стало известно в ночь с 12 на 13 марта. В результате база клуба была закрыта, а сотрудники отправлены на карантин. Вскоре стало известно, что футболист вылечился. Об этом он сообщил в «твиттере».

Кроме того, в Англии заболели коронавирусом несколько футболистов из Чемпионшипа: Остин из «Вест Бромвича», а также Болтон, Кэннон и Рагет из «Портсмута».

Испания (6)

В чемпионате Испании больше всего заразившихся – у «Валенсии». Минимум шесть человек, из которых три – футболисты. Сначала болезнь диагностировали у защитников Гарая и Мангала, которые сразу себя изолировали дома. Затем коронавирус обнаружили еще у одного игрока обороны Гайя. Он заявил, что его тест дал позитивный результат, хотя у него не было никаких симптомов.

Также заболели два игрока «Эспаньола» Леандро Кабрера и У Лэй – единственный китаец в топ-5 лиг Европы. Сообщалось, что он заразился в Испании. Лэй стал первым известным китайским спортсменом, который заболел коронавирусом.



Кроме того, коронавирус выявлен у бывшего нападающего «Рубина» Жонатаса, который сейчас принадлежит «Эльче» из Сегунды.

Италия (14)

Больше всего футболистов с коронавирусом – в Италии, что не удивительно учитывая, что именно в этой стране наибольшее число заболевших в Европе (53 578 – второй показатель в мире после Китая). У «Сампдории» сразу 7 зараженных: Габбьядини, Коллей, Экдаль, ла Гумина, Торсби, Депаоли и Берешиньски. По словам полузащитника «Сампдории» Янкто, у 15 сотрудников клуба коронавирус. Футболисты призывают итальянцев не выходить на улицы. В «Ювентусе» болезнь выявили сначала у защитника Ругани. После этого 121 сотрудник клуба ушел на карантин. Затем коронавирус обнаружили у Матюиди. Он даже пошутил, что позитивен и находится в хорошем настроении. Третьим заболевшим в «Ювентусе» стал Дибала. В «Фиорентине» также три заболевших: Песселья, Кутроне и Влахович. Кроме того, в «Вероне» у Цаканьи положительный тест на коронавирус.

Роналду боится возвращаться в Италию? Спрятался от вируса у себя дома Заболел его партнёр по команде, а матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов перенесён.

Германия (4)

В Бундеслиге на данный момент четыре заражённых футболиста. Первым стал Килиан из «Падерборна». В тот же день Миттельштедт из «Герты» пожаловался на недомогание, и вскоре у его был выявлен коронавирус. Кроме того, заболели два футболиста «Ганновера» из второй Бундеслиги — Хорн и Хюберс.

Китай (1)

Полузащитник «Шаньдунь Лунэн» Феллайни стал первым (и пока единственным) футболистом из чемпионате Китая, заразившимся короновирусом. Бельгиец обратился к фанатам: «Дорогие друзья, я прошёл тестирование на коронавирус, и результат оказался положительным. Спасибо болельщикам, медицинскому персоналу и клубу за заботу и внимание. Буду соблюдать указания врачей и надеюсь, что вернусь на поле настолько скоро, насколько это возможно. Пожалуйста, берегите себя».

Россия (0)

Пока ни у одного футболиста из РПЛ не был зафиксирован коронавирус. Были подозрения по поводу госпитализированного хавбека «Уфы» Тилля, но оба его теста дали отрицательный результат. Тем не менее, футболисты «Уфы» переведены на «самоизоляцию».