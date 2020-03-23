«Барселона» нацелилась на Теллеса. «Порту» готов продать игрока

Защитник «Порту» Алекс Теллес попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба, сообщает Sport.es.
Новым претендентом на 27-летнего футболиста стала «Барселона». Руководство сине-гранатовых недовольно выступлением Эктора Фирпо, купленного прошлым летом у «Бетиса», и намерено в ближайшее трансферное окно приобрести достойного конкурента для Жорди Альбы.
Действующий контракт Теллеса рассчитан до лета 2021 года, и за последнее время игрок отклонил сразу несколько предложений «Порту» о продлении соглашения. В связи с этим «драконы», ранее требовавшие у потенциальных покупателей прописанную в договоре сумму отступных в размере € 40 млн, изменили планы и готовы расстаться с Алексом за сниженную цену.
Представители «Барселоны» уже связались с окружением Теллеса, чтобы выяснить его отношение к возможному переходу.
В нынешнем сезоне защитник провёл 23 матча в чемпионате Португалии, в которых отметился 8 голами (5 – с пенальти), а также получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.
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