Marca рассказала, как Смолов и его одноклубник страдают из-за карантина
Испанская газета Marca рассказала о жизни российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова и его партнёра по команде Пионе Систо в условиях карантина, который был введён в связи с пандемией коронавируса.
Издание пишет, что обоим футболистам приходится непросто, посколько они остались в Испании совершенно одни, без друзей и родных. Игроки не выходят на улицу уже больше недели, а единственным способом связи с внешним миром для них является мобильная связь и интернет. При этом они стараются выполнять все указания, которые получают от тренера по физической подготовке.
По мнению газеты, худшее из этого — то, что и Смолову, и Систо придётся находится в такой ситуации ещё как минимум три недели.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
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