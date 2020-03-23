Marca рассказала, как Смолов и его одноклубник страдают из-за карантина

Испанская газета Marca рассказала о жизни российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова и его партнёра по команде Пионе Систо в условиях карантина, который был введён в связи с пандемией коронавируса.

Издание пишет, что обоим футболистам приходится непросто, посколько они остались в Испании совершенно одни, без друзей и родных. Игроки не выходят на улицу уже больше недели, а единственным способом связи с внешним миром для них является мобильная связь и интернет. При этом они стараются выполнять все указания, которые получают от тренера по физической подготовке.

По мнению газеты, худшее из этого — то, что и Смолову, и Систо придётся находится в такой ситуации ещё как минимум три недели.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.