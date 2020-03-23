Врач клуба РПЛ: официальные цифры по коронавирусу нужно умножать минимум на 100

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов высказался о пандемии коронавируса.
«У инфекции есть два вида передачи: воздушно-капельный и контактный. Поэтому, чтобы избежать второго способа заражения, действительно стоит исключить приветствия рукопожатием и уж тем более поцелуем! То же касается встреч с людьми: если вы находитесь рядом с ними, обеспечьте между вами расстояние в один метр. Также стоит избегать общественного транспорта: если у вас есть возможность, используйте личный транспорт. А ещё самое время завести себе антисептик. Носите его всегда с собой и протирайте им руки. И телефон тоже — в нынешних условиях он может быть источником заражения.
Нынешние цифры — статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, — их же не вносят в статистику. Как пример — в одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находились около 300 человек. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум. Поэтому устраивать бравады в духе «Русь столько пережила» не стоит. Пережить-то переживёт, вопрос лишь, с тобой или без тебя», — сказал Резепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
- 23 марта 2020
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