«Это привилегия, которой нужно наслаждаться». Фабрегас — о жизни во время карантина

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о жизни в условиях карантина, который ввели в связи с пандемией коронавируса.

«Мы такие же, как все. Заперты в доме, поскольку несём социальную ответственность за то, чтобы не способствовать распространению вируса.

В начале недели мы пошли собирать спортивное оборудование. Нам привезли различные тренажёры. Другого пути нет, потому что никто не знает, как долго продлится карантин. Стараюсь заниматься физическими упражнениями как минимум один час в день.

По крайней мере это позволяет мне делать то, что я редко мог делать в карьере. Каждое утро я просыпаюсь и завтракаю с детьми. Я обедаю с ними и могу уложить их спать. Это привилегия, которой мы должны наслаждаться. Нужно искать позитив. Уверен, многие люди делают то же самое.

Я должен следить за питанием. Нас обязали отправлять фотографии еды диетологам. Это касается завтрака, обеда и ужина. Всё контролируется, как и всегда», — приводит слова Фабрегаса Marca.