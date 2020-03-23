Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба: кто-то чеканит, кто-то начнёт по карнизу балкона ходить. Не люблю такие темы

Дзюба: кто-то чеканит, кто-то начнёт по карнизу балкона ходить. Не люблю такие темы
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями о челленджах, ставших популярными в социальных сетях на фоне пандемии коронавируса и карантина.

Ранее многие футбоисты, среди которых мировые звёзды и представители Российской Премьер-Лиги, приняли участие в челлендже «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома. Суть челленджа заключается в чеканке рулона туалетной бумаги.

«Почему не принял участия в челлендже с туалетной бумагой? У меня дети рубятся — кто кого перечеканит. А я не люблю такие темы. Кто-то чеканит, кто-то начнёт по карнизу балкона ходить. По-моему, это не прикольно.

Не хотел ли переиначить челлендж на свой лад? Не хотел. Думал, попробую набить головой, но головой тяжело набить рулон бумаги», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

«Оставайся дома». Футболисты со всего мира почеканили туалетной бумагой
Вкратце о том, как поддерживать форму на карантине.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020