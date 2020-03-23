Дзюба: кто-то чеканит, кто-то начнёт по карнизу балкона ходить. Не люблю такие темы

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями о челленджах, ставших популярными в социальных сетях на фоне пандемии коронавируса и карантина.
Ранее многие футбоисты, среди которых мировые звёзды и представители Российской Премьер-Лиги, приняли участие в челлендже «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома. Суть челленджа заключается в чеканке рулона туалетной бумаги.
«Почему не принял участия в челлендже с туалетной бумагой? У меня дети рубятся — кто кого перечеканит. А я не люблю такие темы. Кто-то чеканит, кто-то начнёт по карнизу балкона ходить. По-моему, это не прикольно.
Не хотел ли переиначить челлендж на свой лад? Не хотел. Думал, попробую набить головой, но головой тяжело набить рулон бумаги», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».
- 23 марта 2020
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