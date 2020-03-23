Уткин: Санс — фигура историческая, как и любой президент «Реала»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением об ушедшем из жизни бывшем президенте «Реала» Лоренцо Сансе.

«Санс — фигура историческая, как и любой президент «Реала». «Реал Мадрид» — государство, и более чем государство, потому что его болельщики живут по всему миру. Оно выходит за рамки земного государства. Санс — это образец правителя, потому что он был не идеален, он вообще не стремился к идеалу. Он сменил на посту президента Рамона Мендосу. Это был человек, которого все любили.

Мендоса был президентом эпохи «Пятёрки Буитре» — это благодатнейшая эпоха клуба. Когда ядро команды составляют воспитанники. «Пятёрка Буитре» — это пять воспитанников мадридского «Реала», самым ярким представителем которого был Эмилио Бутрагеньо. Вот этим «Реалом» управлял Мендоса. Мендоса был человеком, при котором команда отыгрывала в еврокубках любой дефицит голов. Это называлось «Дух Хуанито». Хуанито был нападающим «Реала», который являл собой боевитость, который мог отыграть любой гандикап.

Санс сменил Мендосу, и казалось, что эта эпоха без времени, все немного устали. Санс был представительным человеком, его легко бы мог сыграть Александр Ширвиндт, хотя они и не очень похожи. Лоренсо Санс сменил Мендосу, и новые времена не наступили. Новые времена наступили сами собой, когда в Европе отменили любые лимиты. На третий год после этого «Реал» выиграл Кубок чемпионов. Почему? Потому что Испания тогда тренеров не экспортировала, а импортировала. Благодаря этому Испания оказалась варевом идей, туда приезжали лучшие тренеры. Санс пригласил в качестве тренера Фабио Капелло — очень странный шаг. Чуть позже он будет призван в команду вторично и после завоевания чемпионства был изгнан из «Реала», потому что он играл в скучный футбол. Было время, когда Капелло был лучшим тренером мира, просто он не фантазёр, не теоретик. Он — практик. Капелло сделал очень сильную и крепкую команду. В ней созревал молодой Рауль, ему был 21 год во время завоевания Кубка чемпионов. Санс не был стратегом, он брал горстями и швырял в котёл, и как-то это заиграло.

Короче говоря, Санс — был крайне уверенным в себе человеком и решал кадровые проблемы как художник с мольбертом. В результате его ждал провал: была потрачена куча денег, не были решены актуальные финансовые проблемы. Так он и проиграл выборы Флорентино Пересу, который пришёл с планом реновации долгов «Реала», с планом продать землю под стадионом городу, тут же взять её в аренду и построить на эти деньги новую базу. Также он обещал привезти Луиша Фигу — и тоже это совершил. После этого началась эпоха Галактикос, а до неё была эпоха Санса», — сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.