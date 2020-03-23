Уткин: от ситуации с коронавирусом не выиграет абсолютно никто

Комментатор Василий Уткин поделился мнением об эпидемии коронавируса.

«Я вас должен успокоить: не выиграет от этой ситуации абсолютно никто. Нельзя выиграть от такой ситуации, когда остановилась мировая экономика. Другое дело, что, когда это закончится, это будет символизировать возврат к нормальной жизни, возвращение всех спортивных соревнований. Когда это всё произойдёт, будет ясно, кто справился с обстоятельствами этого кризиса. Это область уже менеджмента, управления в кризисных ситуациях. Кто-то, может, и окажется на коне.



Свой оттенок кризис будет иметь в России, поскольку здесь клубы не приносят прибыли. Писали, что сейчас необходима поддержка и помощь профессиональному спорту. Там прозвучала фраза: «Российские клубы в долгу не останутся». Это говорит об убыточном бизнесе, который не приносит никаких доходов, но и не остаётся долгов, ведь они списываются. Это тоже звучит забавно.



Выделяется положение одного из клубов в чемпионате России на фоне кризиса — это «Краснодар». Потому что «Краснодар» содержится человеком, который продал свой бизнес, и главный его капитал — это кэш. Я не думаю, что Сергей Галицкий сидит на злате, как Царь Кощей. Разумеется, он как-то управляет своими капиталами, но это не производственные активы, это, наверное, биржевая игра. Короче, кэш — это самое надёжное в такой ситуации. «Краснодару» точно ничего не угрожает», — сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.