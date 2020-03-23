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Игонин: РПЛ не настолько интересна, чтобы не пережить её приостановку даже на месяц

Игонин: РПЛ не настолько интересна, чтобы не пережить её приостановку даже на месяц
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о приостановке чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

«Прежде всего, я считаю, что у нас не настолько интересный чемпионат, чтобы не пережить его приостановление даже на месяц. Есть риск досрочно завершить турнир? Тоже ничего страшного: после стабилизации эпидемиалогической обстановки спокойно начнём новый сезон.

Спортивные результаты? Необходимо дождаться рекомендаций УЕФА. Не думаю, что речь пойдёт о досрочном признании чемпионами лидеров незавершившихся чемпионатов. Ещё более несправедливо определение участников еврокубков и обмен с низшими лигами по текущим результатам», – приводит слова Игонина «Петербургский дневник».

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