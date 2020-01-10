Игонин — о продаже пива на стадионах: нужно изменить понятие «алкогольное опьянение»

Бывший капитан «Зенита», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин поделился мнением о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

«Мне понятна логика этого закона. Вырученные средства с продажи пива идут непосредственно на развитие спорта, а это одно из основных условий. Если есть возможность спорту самому как-то зарабатывать — такое только приветствуется. Мы знаем европейский опыт, да и не только европейский, где спорт сам зарабатывает. В этом смысле это вполне логичное решение. Теперь всё будет зависеть от исполнения.

Если смотреть на эту ситуацию со стороны болельщиков, то я их прекрасно понимаю. Мне пиво не помогает смотреть футбол, а скорее мешает, но кто-то же приходит на футбол не за анализом, а за удовольствием. Мы сейчас много общаемся с болельщиками по этой тематике, общаемся и с фанатским движением «Зенита».

У меня есть свои личные размышления в плане законодательства, я сейчас готовлю поправки в административный кодекс по поводу опьянения. В моём понимании, учитывая то, что мы на чемпионате мира пиво разрешали, и сейчас, как я понимаю, это решение будет принято, нужно в отношении спорта и развлечения изменить понятие «алкогольное опьянение». Если смотреть на ту норму, которая сегодня применяется для вождения, для человека с повышенным средством опасности, то есть автомобиль, здесь нужно пересматривать её в плане увеличения. Сейчас как раз над этим моментом работаю.

Мы знаем, что все эти истории с болельщиками связаны в том числе с задержанием их в алкогольном опьянении, два бокала пива или бутылка пива — это уже называется алкогольное опьянение, здесь уже вполне возможно административное взыскание. Надо цивилизованно развивать эту историю, буду работать в этом направлении. Надеюсь, меня услышат. Первый шаг сделан, неплохо было бы сделать второй и третий, довести это всё до ума.

Достаточно ли установить меру не превышающую 5% этилового спирта? Мы же понимаем, мы в России берём не всегда качеством, а зачастую количеством. Разговор о том, чтобы не выходить в чашу стадиона с алкоголем, — в этом есть смысл, но к этому не все готовы. Если говорить про количество, у человека две руки, он возьмёт два бокала. Всё зависит от людей, как они готовы к этой ситуации», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.