Беленов: Кокорин? Систему нужно сломать, но пока не пройдёшь через это, говорить не будешь

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поделился мнением о нападающем «Сочи» Александре Кокорине, который около года сидел в тюрьме.



«Саня сказал много вещей, которые понятны каждому человеку. Есть система, которую нужно сломать. Но пока ты сам не пройдёшь через подобное, ничего говорить не будешь. Он получил своё наказание, причём жёсткое. Если за драку на полтора сажать, то у нас бы каждый второй сидел. Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?



Вот ты дрался на улице? Или в школе? В школе — это малолетка, тоже тюрьма. Махать кулаками можно по-разному, правильно? Кто-то больше, кто-то меньше. Ты кого-нибудь ударил, а у него синяк. Родители пойдут и напишут заявление. Во взрослом возрасте у меня тоже бывало такое. Идёшь с женой, и до вас докапываются пять наркоманов — ты не постоишь за жену? Так тебя затопчут, разденут и заберут всё, что есть. У меня такое бывало в Белгороде. Такое в каждом городе есть», — сказал Беленов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Салавату Муртазину.

«Глядя, как живут дети, видишь: ни черта у нас всё не хорошо». Редкое интервью с Беленовым О кидалове агентов, поправках к Конституции, пенсии в России и коронавирусе.